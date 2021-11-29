Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı. Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile sürdü.

Öte yandan Galatasaray maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Sumudica, taraftarlar ile renkli anlar yaşamıştı. 15 dakikalık ceza süresinin dolmasını beklemek zorunda kalan Rumen teknik adam Sumudica, Yeni Malatyaspor bayrağını taraftardan alıp dalgalandırırken bir taraftarı ise omuzlarına alıp tribünde gezdirmişti.

Bu renkli görüntüler Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından taraftarların beğenisine sunuldu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Tümer Metin'den Sumudica ve Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler! Yerden yere vurdu

Tümer Metin'den Sumudica ve Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler! Yerden yere vurdu

 Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

 Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu

Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title