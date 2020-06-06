Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
06.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:15
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda, güç ve kondisyon çalışması yaptı.
Kaynak: AA