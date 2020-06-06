Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda, güç ve kondisyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA