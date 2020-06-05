Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
05.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:05
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik çalışmasıyla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA