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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
05.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:05

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik çalışmasıyla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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