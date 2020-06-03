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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
03.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:49

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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