Yeni Malatyaspor'da İssam ve Murat'ın Avrupa heyecanı





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu İssam Chebake ile Murat Yıldırım, iyi hazırlanıp hem ligde, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor, yeni sezon ve UEFA maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki idmana izinli olan futbolcular katılmazken, diğer futbolcular ise hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana da kente gelerek idmanlara katıldı. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı- siyahlı takımın kanat oyuncusu İssam Chebake, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bunun meyvelerini yiyeceğiz inşallah. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım. Nitekim de öyle oluyor. İyi hazırlanıp Avrupa Kupası'nda ve diğer kulvarda dahi iyi sonuçlar almamız gerekecek" dedi.

Yeni sezonun zorlu geçeceğini düşündüğünü de anlatan İssam Chebake, "Herkesin kalitesinin kalitesini konuşturması gerekeceği bir sezon olacak çünkü böyle üç kulvarda oynamak zor bir şey. Kaliteli oyunculara sahip olmanız lazım nitekim biz takımda öyle bir kaliteye sahibiz, bunu sahaya yansıtmamız lazım. İlk maçta da turu geçeceğimize rahatlıkla inanıyorum" diye konuştu.

Sarı- siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise yeni sezon çalışmalarına başladıklarını kaydederek, "İnşallah güzel bir sezon geçiririz yeni hocamızla. Kampa yeni başladık tabi eksik oyuncularımız var, gelecek takım arkadaşlarımız var. Avrupa elemelerine katılacağız. Başkanımız tekrar devam etmek istedi, bende teklifleri değerlendirdim gelen takımlardan eksileri artıları, gönlüm Malatyaspor'dan yana oldu ve Malatyaspor'da kalmayı tercih ettim. İki sezondur Süper Lig'de hedef hedef ilerledik. İlk başta Lig'de kalmaktı ve rahat bir şekilde ligde kaldık. İkinci sezon, sezona iyi başladık sonra hedefimize yükseldik ve Avrupa'ya gitmeyi istedik ve çok şükür onu da yakaladık ve elemelere katıldık. Şimdi yeni bir sezon yeni bir hocamız geldi, bizden kendi taktiksel istedikleri olacak, bizde onu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Sağlıklı iyi bir kamp dönemi geçirip ilk eleme maçımıza başlayacağız. Resmi olarak ilk Avrupa maçında boy göstereceğiz. İnşallah Avrupa Lig'inde de iyi başlar galip gelerek büyük motivasyonla lige başlayıp iyi bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Şuan yeni transferler geliyor. Giden arkadaşlarımız oldu. Yönetimle hocamız zaten transfer yapıp onların eksiklerini dolduracaktır mutlaka ve onlar tabi buna göre hazırlanmışlardır hem Avrupa hem lig için. Şu an bir şey demek erken Avrupa Ligi'nde başlayıp, iyi bir başlangıç yapıp bunu lige yansıtmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA