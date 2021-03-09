Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük görevinin sona ermesiyle takımın başına İrfan Buz getirildi.

Önceden de Yeni Malatyaspor'da görev alan İrfan Buz'un bir önceki takımı Kasımpaşa idi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN