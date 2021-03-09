Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

09.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:05
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük görevinin sona ermesiyle takımın başına İrfan Buz getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük görevinin sona ermesiyle takımın başına İrfan Buz getirildi.

Önceden de Yeni Malatyaspor'da görev alan İrfan Buz'un bir önceki takımı Kasımpaşa idi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:12:08. #1.14#
title