Yeni Malatyaspor'da ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı Yeni Malatyaspor'da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun korona virüs testi de negatif çıktı.

Yeni Malatyaspor'da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun korona virüs testi de negatif çıktı. Yeni Malatyaspor'da korona virüs testi yapılan ikinci grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takım testin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yurt dışından gelen 3 futbolcusu 14 günlük karantina sürecinde olan Yeni Malatyaspor'da lig başlayana kadar hazırlıkların günde iki antrenman olmak üzere gruplar halinde devam edeceği bildirildi. Malatya ekibi ligde kalan 8 haftanın ilk maçını sahasında Kasımpaşa ile oynayacak. (Mehmet Türel/İHA) Kaynak: İHA