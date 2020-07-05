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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ile 6 maçta 5 puan

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 6. maçta sahadan 1 puanla ayrılarak bu süreçte toplamda hanesine 5 puan yazdırdı.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ile 6 maçta 5 puan
05.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:44

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 6. maçta sahadan 1 puanla ayrılarak bu süreçte toplamda hanesine 5 puan yazdırdı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 14 maçtan sadece bir galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği karşısında da galibiyete uzanamadı. Malatya ekibi rakibi karşısında aldığı beraberlikle düşme potasının üzerinde 29 puanla tehlikeli gezintisini sürdürdü. Kalan haftalarda final niteliğinde 4 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 6 maçtan 5 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 31. haftadaki Sivasspor maçına çevrildi. Hazırlıklarına ara vermeden başlayacak olan Yeni Malatyaspor'da kart cezası sona eren Gökhan Töre takımdaki yerini alabilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ile 6 maçta 5 puan - Spor
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