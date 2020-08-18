Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçen sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçen sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 3'üncü sezonunu geçiren, bu sezon beklenen performansı gösteremediği için küme düşen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kulüpler Birliği ortak kararıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor'a geçen sezon teknik direktörlük görevi yapan Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Sarı siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Pandemi sürecinde bir çok futbolcumuzun sürecin getireceği riskleri göze almayıp gitmesine rağmen, takımın başından ayrılmayıp, zor şartlar altında çalışarak, bu süreçte yanımızda olan ve mücadelesine sonuna kadar devam eden hocamız Hikmet Karaman ve ekibine sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırılması ve kulübümüzün önünün açılması hususunda gösterdiği özveriden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 2019-2020 futbol sezonunda yaşanan başarısızlığın faturası asla tek başına kendisine yüklenmemesi gereken sayın Hikmet Karaman'a bundan sonraki profesyonel kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA