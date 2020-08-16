Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitiyor
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılacağını duyurdu.
16.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:08
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılacağını duyurdu.
Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile yarın konuşulacak ve mukavele karşılıklı feshedilecek. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA