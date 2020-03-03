Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi
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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

03.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:50
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna 'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

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