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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman'dan federasyona çağrı!

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman'dan federasyona çağrı!
26.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 26.07.2020 04:00

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, küme düştükleri için çok üzgün olduklarına değinerek, "Kolay değil tabii, diğer sonuçlara bakıyorsunuz, 90 dakikaya bakıyorsun ve 90 dakika bize şunu gösteriyor; atan ile tutan iyi olacak bir takımda. Bu çok önemli. Bugün maçta 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunların birini içeri atmamız lazımdı" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinden sonra ligde 8 müsabaka oynadıklarını hatırlatan Karaman, "Buna benzer maçlar oynadık. Kalecimiz 3 penaltı yaptırdı, bunu suç anlamında söylemiyorum. Bazı oyuncu arkadaşlara bu pandemi sürecinde önemli görevler düşüyordu, ama maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadılar. Bizim açımızdan bu çok önemliydi. Mesela kalecimiz Farnolle 34 hafta oynadı, bu kolay değil. Ufuk feshedip gittikten sonra tamamen yalnız kaldı. Bir teknik adam formsuz oyuncuyu bazen değişebiliyor ama kaleci de böyle bir şansımız söz konusu değil" diye konuştu.

Malatya'da ocak ayında yaşanan deprem ve sonrasında korona virüs nedeniyle yaşadıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuların bir kısmı özellikle yabancı oyuncuların huzursuz olduğu dönemler var ama kulüplerin bir yandan gelir alıyor. Bir gelir almadan oyuncuya ödeme yapamıyor, bu bizi etkiledi. Diğer takımlar da düşme potasındaki takımlar da ekonomik krizle mücadele etmişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Son olarak ise lige veda ettiklerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Biz aslında ligde kalsaydık çok şey konuşacaktık, diğer takımlarının adına. Çok üzücü bir durum; Malatya'nın, Kayseri'nin Ankaragücü'nün küme düşmesi. Büyük şansızlıklar olmuştur. Şimdi testler yapıyoruz, pozitif çıktığında antrenman iptal oluyor, oyuncu maça gelmiyor. O kadar çok şeyler yaşadık ki bunları küme düştükten sonra dile getirmek farklı bakış açılarından değerlendirildiğinde olumsuz gözükebilir. Biz bu mücadelenin içerisinde inanılmaz şeyler yaşadık. Bir şehre karşı sorumluluğumuz vardı, asla bırakmadık. Pandemi sürecinde biz de gelmeyebilirdik, bir takım mazeretler öne sürerdik, ama bütün zorlukları göz önüne alarak buraya geldik, mücadele ettik ve mücadele içerisinde var olduk. Fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah önümüzdeki hafta federasyonumuz bu konuyu iyi bir şekilde değerlendirir. Düşen takımların empatisini yapar, herkes bir mutlu sona ulaşır."

Kaynak: Hürriyet

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