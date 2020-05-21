Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İkinci Başkan Selim Pilten, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Gürkan, Yeni Malatyaspor yönetimini ve futbolcularını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, takımın kalan 8 maçta iyi puanlar toplayarak ligde kalacağına inandığını belirtti.

Sarı-siyahlı takımın maçlarını izlediğini ve oyuncularının yetenekli olduğunu aktaran Gürkan, "Başkanımıza ve hocamıza da çok güveniyorum yeter ki biz inanalım. Unutmayın ki tarihteki bütün destanlar yokluk içinde yazılmıştır. Lig yakında başlıyor, bugün yeni bir sayfa açmalıyız ve bu bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulmalıyız. Yeter ki azim ve sabır gösterelim." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek ise sorumluluklarının farkında olduklarını ve kalan maçlara odaklandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluğumuzun farkındayız, bu takım bu şehrin takımı. Geçmişte 6 yıllık süreçte çok büyük başarılara imza attık. İyi ve güçlü bir takımımız var, ilk yarı 24 puan aldık ikinci yarı işler iyi gitmedi ama futbolda böyle şeyler var. Şimdi önümüzde 8 final maçı var, bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz."

Teknik Direktörü Hikmet Karaman da tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu da başaracaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik ekip tarafından Gürkan'a imzalı forma hediye edildi.

Kaynak: AA