Yeni Malatyaspor'da hedef Başakşehir'i puansız göndermek
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Yeni Malatyaspor'da hedef Başakşehir'i puansız göndermek

04.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:36
Yeni Malatyaspor'da hedef Başakşehir'i puansız göndermek

Ligin 11. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da hedef, İstanbul temsilcisini puansız göndermek.

Ligin 11. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da hedef, İstanbul temsilcisini puansız göndermek.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında, 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde oynadığı 9 maçta 12 puan toplayabilen sarı-siyahlılar 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 12. sırada yer alıyor.

Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galip ayrılan Yeni Malatyaspor, 3 gün önce Şampiyonlar liginde RB Leipzig ile karşılaşan Başakşehir maçından da galip gelmek istiyor. Sarı-siyahlılarda kadro dışı bırakılan Cueva'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukoki'nin de bu maçta forma giymeyeceği öğrenildi.

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantina sürelerinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayan Zeki Yavru ve Olcay Şahan'ın ise yarın ki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor. Son lig maçında Gaziantep FK karşısında elmacık kemiği kırılan kaleci Abdulsamed Dumlu'nun ise oynayıp oynamayacağı maç günü kesinlik kazanacak.

Bugün Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde günü ısınma, kısa pas ve çift kale maçla yaptığı çalışmalar ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

(Bahadır Aytekin/İHA)

Yeni Malatyaspor'da hedef Başakşehir'i puansız göndermek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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