Yeni Malatyaspor'da hedef 12 puan
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Yeni Malatyaspor'da hedef 12 puan

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının planlanmasıyla birlikte hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da hedef kalan 8 maçta 12 puan toplamak.

Yeni Malatyaspor'da hedef 12 puan
22.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:15

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının planlanmasıyla birlikte hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da hedef kalan 8 maçta 12 puan toplamak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, kalan 8 maçta hedeflediği puanı toplayarak ligi düşme hattının üzerinde tamamlamak istiyor.

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından yeni planlama doğrultusunda hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da hedef kalan 8 maçta en az 12 puan toplamak. Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında beklentilerin altında kalan ve 2020 yılında galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu kötü seriyi ligin yeniden başlamasıyla kırmak istiyor. Son olarak 15 Aralık 2019'da ligin 15. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Yeni Malatyaspor, 2020 yılında galibiyetle tanışamadı. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren ancak istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, daha sonra Özdeş'le de yolları ayırarak Hikmet Karaman'la anlaşmıştı. Karaman yönetiminde 3 maçta 1 puan alan Malatya ekibi, son sıradaki Kayserispor'un 3 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor. Ligde sırasıyla Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu periyottan en az 12 puanla ayrılmayı hedefliyor.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

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