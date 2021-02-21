Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
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Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

21.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:53
Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, son haftalarda yaşanan başarısız tablodan dolayı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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