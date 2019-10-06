Yeni Malatyaspor'da Guilherme hazırlıyor, Jahovic atıyor

06.10.2019 11:44

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da golcü futbolcu Adis Jahovic attığı gollerle takımının skor yükünü çekerken, Guilherme ise asistleriyle atılan gollere katkı sunuyor.



Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet Adis Jahovic, attığı 7 golle gol krallığı yarışında birinci sıraya oturdu. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı.



Süper Lig'de ise sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon oyuncu ligde son oynanan 7. hafta karşılanmasında ise tam 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Jahovic, böylece lig maçlarındaki gol sayısını 7'e yükseltti. Attığı goller ve performansıyla göz dolduran Makedon forvet, Süper Lig gol krallığı yarışında 7 golle zirveye yerleşti.



Guilherme asistleriyle yıldızlaşıyor



Yeni Malatyaspor'un sezon başında İtalya'nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez ise 7. haftası geride kalan Süper Lig'de asistleriyle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 3 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 10 puanda büyük pay sahibi oldu.



Brezilyalı orta saha, Süper Lig'in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü ve 5. haftasındaki Galatasaray maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 3 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 7 gole de asistleriyle direkt katkı yaparak, 7. hafta sonunda toplanan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.



Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon İtalya'nın Benetivo takımından kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı performansından dolayı Guilherme ile bu sezon başında kiralık olarak yeniden anlaşmaya vardı. - MALATYA

Kaynak: İHA