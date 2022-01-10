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Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Süper Ligin 21. Haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor Süper Ligin 21. Haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor 14 Ocak Cuma günü saat 20: 00'da evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam etti. 10 Haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Sarı- siyahlı ekip, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 15 puan toplayarak ligin dibine demir atmış durumda. Doğu Anadolu ekibi, Göztepe maçında 3 puan alarak hem taraftarlarını mutlu etmek, hem de yoluna moralli devam etmek istiyor.

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Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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