Yeni Malatyaspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Sivasspor'u deplasmanda yenerek ligde kalma mücadelesinde derin bir nefes alan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin 32. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Sivasspor'u deplasmanda yenerek ligde kalma mücadelesinde derin bir nefes alan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin 32. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 14 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor. Kalan 3 müsabaka için hedefini 6 puan olarak tutan Malatya ekibinde gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak adına büyük önem taşıyan Beşiktaş müsabakasını kazanarak artık yeni sezonun planlamasını yapmak istiyor.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya ekibinde Beşiktaş maçı hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmadan 8 puan topladı. - MALATYA

Kaynak: İHA