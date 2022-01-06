Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genel kaptanlık görevi için Damir İbric ile anlaşmıştır. Damir İbric'e görevinde başarılar, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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