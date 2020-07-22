Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın startını verdi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde heknik yirektör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rizespor deplasmanına götürülmeyen Afriyie Acguah katıldı. Düz koşu yapan Ganalı oyuncunun Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA