Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

18.09.2019 20:21

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Thievy Bifouma antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ise takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA