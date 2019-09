Yeni malatyaspor'da futbolcular taraftarlarla buluştu

20.09.2019 19:02

BTCTURK Yeni Malatyaspor'un futbolcularından İssam Chebake, Adis Jahovic, Murat Yıldırım ve sportif direktör Ali Ravcı imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.Kent merkezinde yer alan ve yeniden binası tasarlanan Yeni Malatyaspor mağazasında gerçekleştirilen imza günüde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde taraftarlar, hem formalarını imzalattı hem de futbolcularla sohbet etti. Ravcı ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzaladı. Formalarını imzalatma şansını bulan taraftalar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Yeni Malatyaspor'un satış mağazasının yenilenmiş şeklinin güzel olduğunu ifade etti. Yıldırım, saha içerisinde takımın için her şeylerini verip, terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiklerini kaydederek, "Terimizin son damlasına kadarda oynamaya devam edeceğiz. Taraflarımızda bize destek olacaklar. Satış mağazasında ve statta bizi destekleyecekler. Biz de onlar için elimizden gelen en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.Takımın forvet oyuncusu Adis Jahovic ise taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Malatya'da ben çok mutluyum. Taraftarlarımızda her maça geldi ve bizi desteklediler. İnşallah devam eder. İnşallah gollerim devam eder. Ben her maçta gol atmak istiyorum. Her maça 3 puan için çıkıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA