Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde sürüyor.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde sürüyor.

8 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sakatlığı bulunan Zeki Yavru takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-siyahlılar, sakatlığı süren Olcay Şahan ile korona virüs testi pozitif çıkan 4 futbolcudan yoksun hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe ise hazırlıklarını tamamlayarak 7 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Malatya'da olacak.

Sezonun ilk yarısını 27 puan ile kapatan Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe İrfan Buz getirilmişti. Ligde 11 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Malatya temsilcisi, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabildi.

Küme düşme hattında gün geçtikte yaklaşan sarı-siyahlılar, geride kalan haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilerek 14. sıradan 16'ıncı sıraya geriledi.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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