Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

26.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:54
Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, 29 Ocak Cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıkları başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, 29 Ocak Cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıkları başladı.

Sarı-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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