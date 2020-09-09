Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
09.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:32

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, şut ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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