Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçının faturası ağır oldu
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Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçının faturası ağır oldu

28.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:10
Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçının faturası ağır oldu

Yeni Malatyaspor'da, Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Acguah ve Adem Büyük, deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor'da, Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Acguah ve Adem Büyük, deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'da kart sınırında bulunan iki önemli oyuncusunun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Ankaragücü mücadele öncesi takımda moralleri bozdu.

Gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Ankaragücü müsabakasında iki formda oyuncusundan yoksun kalacak Hamza Hamzaoğlu'nun sahaya nasıl bir kadro çıkaracağı ise şimdiden merak konusu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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