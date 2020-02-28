FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları - Spor

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

28.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:26
Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve gol çalışmasıyla devam etti. Antrenman,Yukatel Denizlispor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın katılmadığı idmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler