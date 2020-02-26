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Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:38
Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Issam Chebake ile Thievy Bifouma katılmadı.

Kaynak: AA

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