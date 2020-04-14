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Yeni Malatyaspor, Spor

Yeni Malatyaspor'da bireysel çalışmalar sürüyor

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, bireysel çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

14.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:03
Yeni Malatyaspor'da bireysel çalışmalar sürüyor

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, bireysel çalışmalarına evlerinde devam ediyor. Bir çoğunun Nurettin Soykan Tesisleri'ni dönüşümlü kullandığı oyuncuların bu tempoyu mayıs ayına kadar devam ettireceği bildirildi.

Korona virüs salgını arasında bireysel çalışmaların sürdüğü Yeni Malatyaspor'da takım çalışmalarına mayıs ayında başlanmasının planlandığı ifade edildi. TFF'nin ligin başlama takvimiyle ilgili haziran ayını işaret etmesi kulüpleri bu konuda önlem almaya itti.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcuların teknik heyetin kararıyla mayıs ayının ilk haftasında gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor'da yönetim maç kazanamama ve virüs arası nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor.

Bu doğrultuda bir çok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin bu kararını bazı futbolcular ile de paylaştığı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği öğrenilen yönetimin görüşmeden olumlu sonuç aldığı belirtiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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