Yeni Malatyaspor'da bir çalışanda Covid-19 tespit edildi

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) testlerinin yapıldığı belirtilerek, bir çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı. Enfekte olan personelin kulüpte mazemeci olarak çalıştığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı