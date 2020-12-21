Yeni Malatyaspor'da bir çalışanda Covid-19 tespit edildi
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Yeni Malatyaspor'da bir çalışanda Covid-19 tespit edildi

21.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:18
Yeni Malatyaspor'da bir çalışanda Covid-19 tespit edildi

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) testlerinin yapıldığı belirtilerek, bir çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı. Enfekte olan personelin kulüpte mazemeci olarak çalıştığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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