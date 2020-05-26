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Yeni Malatyaspor'da Bifouma'ya özel program

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, antrenman eksiğini gidermek için kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Bifouma'ya özel program
26.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:20

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, antrenman eksiğini gidermek için kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 11 Mart'ta Malatya'da Trabzonspor ile oynanan erteleme karşılaşması sonrası ailevi sorunları nedeniyle İspanya'ya giden Bifouma, dönüşte korona virüs testine gönderilmiş ve bu nedenle Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Korona virüs testi negatif çıkan ve daha sonra Yeni Malatyaspor camiasından özür dileyen Kongo uyruklu Fransız futbolcu, Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetin hazırlamış olduğu özel antrenman programı kapsamında çalışmalarına devam eden Bifouma, hakkında çıkan transfer söylentilerine de cevap vererek adeta 'buradayım' dedi.

Bifouma bu sezon 20 karşılaşmada forma giyerken, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, 2 asist yaptı.

Suudi Arabistan ve Katar liglerinden transfer teklifleri aldığı öğrenilen Bifouma'nın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra kalma kararı aldığı belirtiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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