Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar bugün başladı. Gaziantep FK maçının ertelenmesi ile karayoluyla kente gelen futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde cumartesi günü karşılaşacakları Beşiktaş hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Verilecek araya 3 puan alarak moralli girmeyi hedefleyen Yeni Malatyasporlu futbolcular, antrenman sahasının karla kaplı olması nedeniyle salonda gerçekleştirilen programda fitness ve ağırlık çalıştı.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haber

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