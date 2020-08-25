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Yeni Malatyaspor'da Arjantinli kaleci Herrera imzaya geliyor

Yeni Malatyaspor'da daha önce anlaşmaya varılan Arjantinli kaleci Herrera'ya ile yarın kampta resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da Arjantinli kaleci Herrera imzaya geliyor
25.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:45

Yeni Malatyaspor'da daha önce anlaşmaya varılan Arjantinli kaleci Herrera'ya ile yarın kampta resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Bolu Abant kampında çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor'da yönetimin yeni transferlere birkaç gün içerisinde imza attıracağı ifade edildi.

Şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katan sarı-siyahlılar, camiayı heyecanlandıracak 2 isimle de birkaç gün içerisinde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bu isimlerden birinin Arjantinli milli kaleci Guido Herrera olduğu belirtildi. Herrera'nın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Bolu'da bulunan Başkan Adil Gevrek ile bir transfer zirvesi yaparak acilen oyuncu alınması gereken noktaları paylaştığı belirtilen Hamza Hamzaoğlu'nun en az 4 transfer daha istediği konuşuluyor. Hamzaoğlu'nun kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapılması konusunda rapor sunduğu biliniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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