Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor - Spor

Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

04.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:23
Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında 'nü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Hadebe ve Fofana katılmazken, kaleci Farnol ise salonda çalıştı.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Kemal Özdeş oynayacakları Ankaragücü maçının önemini vurgulayarak müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler