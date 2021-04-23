Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmak.

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurum'a son dakikada gelen gol ile mağlup olan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen antrenmana korona virüs karantinasında olan ve sakatlıkları bulunan oyuncular katılmazken ısınma hareketleri ile başlayan idman, daha sonra çift kale maç ile devam etti.

Süper Lig'de daha önce 5 kez Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, bu maçların 2'inden galibiyet 3'ünden ise mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan ve korona virüs nedeniyle karantinada olan Jody Lukoki, Benjamin Tetteh, Zuqui ve Wallace'nin bu maçta forma giymesi beklenmezken, Adem Büyük, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz ve Jetmir Topalli ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde 27 puanla 15'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligde küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan sarı-siyahlılar için 25 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı ise oldukça önemli. Buradan alınacak 3 puanın adeta 6 puan değerinde olduğunun önemini bilen Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmaya mutlak 3 puanla çıkacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı