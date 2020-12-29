Yenİ Malatyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Süper Lig'in 15. Haftasında sahasında Erzurumspor'a 3-1 mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, ligin 16. Haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile başlayacak.