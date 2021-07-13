Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz getirildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz'ün getirildiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz'ün getirildiği duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuz, Altyapı Gençlik Geliştirme Teknik Sorumluluğu görevi için Mesut Dilsöz ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik