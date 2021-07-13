Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz getirildi
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Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz getirildi

Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz getirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz'ün getirildiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da altyapı teknik sorumluluğuna Mesut Dilsöz'ün getirildiği duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuz, Altyapı Gençlik Geliştirme Teknik Sorumluluğu görevi için Mesut Dilsöz ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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