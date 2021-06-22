Yeni Malatyaspor'da Aabid sağlık kontrolünden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'da Aabid sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor'da Aabid sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'un 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Rayane Aabid, resmi imza töreni öncesi İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Aabid'in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Metin Oktay Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Malatyaspor'da Aabid sağlık kontrolünden geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:41:50. #1.15#

title