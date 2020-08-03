Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
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Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
03.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:25

Önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Pandemi sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşayan kulüpler yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcuların yerini doldurmak için kara kara düşünüyor.

Yeni Malatyaspor da yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncusu ile sözleşmesi sona eren kulüplerden. Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eren futbolcular şunlar:

"Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek. Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

YENİ SEZON PLANLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye profesyonel futbol liglerinde küme düşmeyi kaldırması üzerine yeni sezon için kolları sıvayan Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon planlaması yaptı.

Yeni sezonun eylül ayı başında başlayacak olması nedeniyle hazırlık ve transfer sürecinin sıkıştırılmış bir takvimde gerçekleşeceğini göz önünde bulunduran Malatya temsilcisi, transfer ve kamp çalışmaları için planlama yaptı.

Buna göre kamp çalışmalarını iki etaplı olmak üzere ağustos ayının ikinci haftasında Türkiye'de yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, transferde ise yeni gelecek teknik direktörle hareket etmeyi düşündüğü öğrenildi.

10 futbolcusunun sözleşmesinin bitmesi, bir kaçının da takımdan ayrılması üzerine kadrosu önemli ölçüde boşalan sarı-kırmızılıların, ilk etapta en az 10 transfer yapacağı bildirildi.

Yönetim kurulunun ağustos ayında yapılacak mali kongrede ibra edilmesi durumunda kulübü, altyapı ve personel olarak da revizyona alacağı öğrenildi.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

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