Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu ve 1 personel de korona virüs çıktı Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da bugün yapılan üçüncü korona virüs testinde 4 futbolcu ve bir kulüp çalışanı olmak üzere 5 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da bugün yapılan üçüncü korona virüs testinde 4 futbolcu ve bir kulüp çalışanı olmak üzere 5 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada bugün tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına 3'üncü kez Covid-19 testinin uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerde 4 futbolcu ve bir kulüp çalışanın sonucunun pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada daha önce sonucu pozitif çıkan bir tesis çalışanın ise testinin negatife dönüştüğü ifade edildi. Daha önce testi pozitif çıkan futbolcunun da bugün yine yapılan testinin pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, "Pozitif sonuçlanan personel ve futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde derhal başlanılmıştır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA