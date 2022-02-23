Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Mounir Chouiar ile Benjamin Tetteh'in tedavileri devam ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklaya göre kulüp doktoru Mehmet Karakuş, sakatlanan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Karakuş, Antalyaspor karşılaşmasında ağrı şikayetiyle oyuna devam edemeyen Kenan Özer'in yapılan tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif derecede yaralanma ve ödem, aynı müsabakada sağ üst adalesine darbe alan Mounir Chouiar'ın sağ ön üst adalesinde hafif derecede yaralanma ve ödem tespit edildiğini belirtti.

Her iki oyuncunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını dile getiren Karakuş, bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh'in tedavisinin İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sürdüğünü, 7-10 günlük tedavi sürecinin ardından oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.