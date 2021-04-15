Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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