Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha korona virüs oldu

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı.

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı. Son vakalar ile birlikte kulüpte vaka sayısı 10'a yükseldi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanı korona virüs olurken kulüpteki vaka sayısı 10'a yükseldi. Evlerindeki izolasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı