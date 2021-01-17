Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı

17.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:42
Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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