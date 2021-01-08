Yeni Malatyaspor çıkış arıyor
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Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

08.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:37
Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor, tekrar çıkış yakalamanın hesabını yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor, tekrar çıkış yakalamanın hesabını yapıyor.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, bu sezon aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Ligin 8. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra çıkış yakalayan Malatya ekibi, ardından oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile (1-1) berabere kaldıktan sonra çıktığı maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a (3-1), MKE Ankaragücü'ne (3-1) yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile (2-2) berabere kaldı.

Oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından puanlarla dönerek tekrar çıkış yakalamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet, 6 da beraberlikle 21 puan toplayabildi.

Deplasman karnesi zayıf

Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece Fenerbahçe karşısında 3 puan sevinci yaşadı.

Malatya ekibi, söz konusu müsabakalarda İttifak Holding Konyaspor (1-1), Gaziantep FK (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) ile berabere kalıp, Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 ve MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon topladığı 21 puanın 6'sını deplasmanda kazandı.

Çelikel: "Kötü gidişata 'dur' demek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son haftalarda talihsiz sonuçlar aldıklarını söyledi.

Bu durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"İyi bir takıma sahibiz. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar alsak da bunu düzeltebilecek kapasiteye sahibiz. Bu hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağız. Rakibimiz iyi ve güçlü bir takım. Biz de son haftalardaki kötü gidişata 'dur' demek istiyoruz. Kayserispor zor deplasman ancak her iki takımın da iyi mücadele edeceği bir karşılaşma izleyeceğiz. Hes Kablo Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız."

"Her takımın duraklama dönemleri olabilir"

Hakkı Çelikel, Hes Kablo Kayserispor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktararak, "Sezonun ilk yarısında toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Şu ana kadar ligde zor maçlardan puanlarla döndük ancak her takımın duraklama dönemleri olabilir. Bu bizim için de geçerli. İyi bir takımız. Yapacağımız transferlerle daha da iyi noktaya geleceğiz. Kayserispor önemli bir rakip, zor bir deplasman olacak ancak inşallah oradan puan veya puanlarla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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