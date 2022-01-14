Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sağ bek oyuncusu Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sağ bek oyuncusu Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.


Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri

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