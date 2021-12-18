Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün Çaykur Rizespor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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