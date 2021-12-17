Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Bugün özel uçakla Trabzon'a ardından kara yoluyla Rize'ye gidecek Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın son çalışmasını yarın Rize'de yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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