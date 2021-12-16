Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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